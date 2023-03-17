كريستيانو رونالدو على رأس قائمة المنتخب البرتغالي

وعين مارتينيز مدرباً للبرتغال في التاسع من كانون الثاني/ يناير الماضي، بدلاً من فرناندو سانتوس، الذي أقيل من منصبه بعد نهاية منافسات بطولة كأس العالم 2022، في قطر إثر إقصاء منتخب "برازيل أوروبا" من الدور ربع النهائي أمام منتخب المغرب.

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os eleitos de Roberto Martínez para os próximos jogos 👊 #VesteABandeira pic.twitter.com/gS1r0cuhYH — Portugal (@selecaoportugal) March 17, 2023