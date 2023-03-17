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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

كريستيانو رونالدو على رأس قائمة المنتخب البرتغالي

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أعلن الإسباني روبيترو مارتينيز تشكيلة منتخب البرتغال لخوض مباراتي ليشتنشتاين ولوكسمبورغ في تصفيات بطولة أوروبا 2024 وجاء على رأس القائمة نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

Reuters

وعين مارتينيز مدرباً للبرتغال في التاسع من كانون الثاني/ يناير الماضي، بدلاً من فرناندو سانتوس، الذي أقيل من منصبه بعد نهاية منافسات بطولة كأس العالم 2022، في قطر إثر إقصاء منتخب "برازيل أوروبا" من الدور ربع النهائي أمام منتخب المغرب. 

 

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