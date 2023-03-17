كريستيانو رونالدو على رأس قائمة المنتخب البرتغالي

وعين مارتينيز مدرباً للبرتغال في التاسع من كانون الثاني/ يناير الماضي، بدلاً من فرناندو سانتوس، الذي أقيل من منصبه بعد نهاية منافسات بطولة كأس العالم 2022، في قطر إثر إقصاء منتخب "برازيل أوروبا" من الدور ربع النهائي أمام منتخب المغرب.
وعين مارتينيز مدرباً للبرتغال في التاسع من كانون الثاني/ يناير الماضي، بدلاً من فرناندو سانتوس، الذي أقيل من منصبه بعد نهاية منافسات بطولة كأس العالم 2022، في قطر إثر إقصاء منتخب "برازيل أوروبا" من الدور ربع النهائي أمام منتخب المغرب.
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