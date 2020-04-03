كاكا: "ميسي أفضل من كريستيانو رونالدو"

وفي حديث عبر انستغرام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أكد اللاعب السابق لفريقي ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني بأن لاعب برشلونة ميسي أفضل من كريستيانو قائلاً: "لعبت مع كريستيانو، هو بالفعل آلة، هو لاعب قوي وسريع، يعمل جاهداً ليكون الأفضل في العالم، أبرز ما يميزه حبه الدائم لتحقيق الانتصارات وشخصيته القوية".

وأضاف كاكا قائلاً: "رغم ذلك أنا أفضل ميسي، إنه لاعب عبقري. لديه موهبة فطرية وطريقة لعبه مختلفة عن الجميع. ما يقوم به لا يصدق حقاً".

وأردف اللاعب البرازيلي قائلاً: "هما من بين أفضل 5 لاعبين في تاريخ كرة القدم. نحن محظوظون جدًا برؤيتهما".

وأشار كاكا بأنه كان قاب قوسين أو أدنى من فقدان المشي بعد حادث تعرض له قائلاً: "كدت أفقد المشي. لقد تعرضت لحادث في سن الـ18 عاماً في بركة السباحة بعد أن ضربت رأسي وكسرت رقبتي عند الاصطدام بالقاع. عندما ذهبت للمستشفى سألت الطبيب متى سأعود لكرة القدم، قال لي تمهل ريكاردو ليس الأمر سهلاً في مثل هذه الحالات الناس يفقدون نعمة المشي. وقتها أدركت أنني تعرضت لحادث خطير".