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كرة القدم

"كاف" يكشف النقاب عن موعد قرعة تصفيات مونديال 2022

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ("كاف") الأربعاء أن قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر ستقام في 21 كانون الثاني/يناير المقبل في القاهرة.

AFP

وأوضح الاتحاد الإفريقي على موقعه الرسمي أن القرعة ستشهد مشاركة 40 منتخبا بينها 14 تأهلت عن الدور التمهيدي، تنضم إلى المنتخبات الـ26 الأفضل تصنيفاً.

ولفت إلى أن التصفيات ستبدأ في آذار/مارس 2020 وتنتهي في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وأضاف أن المنتخبات الـ40 ستوزع على 10 مجموعات من أربعة منتخبات، وسيتحدد تصنيفها وفقاً للتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي ("فيفا") في نهاية كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وتابع أن المنتخبات العشرة التي ستحتل صدارة المجموعات ستلتقي فيما بينها ذهاباً وإياباً في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ليتأهل منها خمسة منتخبات لمونديال قطر المقرر لأول مرة في فصل الشتاء خلال الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.
 

التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022
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