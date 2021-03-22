"كاف" يستبعد تشاد من تصفيات أمم إفريقيا

وجردت وزارة الشباب والرياضة في تشاد الاتحاد المحلي لكرة القدم من صلاحياته في العاشر من آذار/مارس الجاري في ظل خلافات حول أسلوب إدارة شؤون الاتحاد الذي بات معرضاً للإيقاف من جانب الاتحاد الدولي (الفيفا) أيضاً.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالاتحاد التشادي للتعليق.

وكان منتخب تشاد خرج بالفعل من السباق على التأهل للنهائيات التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل بعد أن جمع نقطة وحيدة من أول أربع جولات.

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب تشاد مع ضيفه منتخب ناميبيا الأربعاء المقبل ثم يحل ضيفاً على نظيره المالي مطلع الأسبوع القادم لكن الاتحاد الافريقي لكرة القدم أكد اليوم الاثنين أن منتخب تشاد يعتبر مهزوما 3-صفر في المباراتين بناء على قرار الاستبعاد.

وبناء على ذلك ينفرد منتخب مالي الذي ضمن التأهل للنهائيات بصدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من خمس مباريات بينما تحتل غينيا المركز الثاني بثماني نقاط من أربع مباريات تليها ناميبيا بست نقاط من خمس مباريات.

