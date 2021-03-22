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كرة القدم

"كاف" يستبعد تشاد من تصفيات أمم إفريقيا

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استبعد الاتحاد الافريقي لكرة القدم منتخب تشاد من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 متهماً حكومة البلاد بالتدخل في شؤون الاتحاد المحلي للعبة الشعبية.

AFP

وجردت وزارة الشباب والرياضة في تشاد الاتحاد المحلي لكرة القدم من صلاحياته في العاشر من آذار/مارس الجاري في ظل خلافات حول أسلوب إدارة شؤون الاتحاد الذي بات معرضاً للإيقاف من جانب الاتحاد الدولي (الفيفا) أيضاً.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالاتحاد التشادي للتعليق. 

 وكان منتخب تشاد خرج بالفعل من السباق على التأهل للنهائيات التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل بعد أن جمع نقطة وحيدة من أول أربع جولات.

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب تشاد مع ضيفه منتخب ناميبيا الأربعاء المقبل ثم يحل ضيفاً على نظيره المالي مطلع الأسبوع القادم لكن الاتحاد الافريقي لكرة القدم أكد اليوم الاثنين أن منتخب تشاد يعتبر مهزوما 3-صفر في المباراتين بناء على قرار الاستبعاد.

وبناء على ذلك ينفرد منتخب مالي الذي ضمن التأهل للنهائيات بصدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من خمس مباريات بينما تحتل غينيا المركز الثاني بثماني نقاط من أربع مباريات تليها ناميبيا بست نقاط من خمس مباريات.  
 

كاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
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