"كاف" يبحث الثلاثاء مصير الموسم في إفريقيا

وتوقفت منافسات اللعبة على صعيد القارة، باستثناء بوروندي، اعتباراً من آذار/مارس بسبب "كوفيد-19"، بما شمل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، ومنافسات مسابقتي الأندية، أي دوري الأبطال وكأس الاتحاد (الكونفدرالية).

وأكد الاتحاد في بيان عبر موقعه الالكتروني، أن لجنته التنفيذية تعقد "اجتماعاً بالفيديو يوم الثلاثاء 30 يونيو (حزيران) 2020 الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت القاهرة (8:00 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وذلك لمناقشة آثار وباء "كوفيد-19" على كرة القدم الإفريقية والأمور المتعلقة به".

وسيلي الاجتماع مؤتمر صحافي بحضور رئيس الاتحاد أحمد أحمد.

وبحسب جدول أعمال الاجتماع الذي نشره الاتحاد، سيخصص البند الأبرز لبحث استكمال المنافسات القارية.

ويشمل البرنامج استكمال التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم 2021 والنهائيات التي من المقرر أن تستضيفها الكاميرون بين التاسع من كانون الثاني/يناير والسادس من شباط/فبراير المقبلين.

وشدد الأمين العام للاتحاد بالانابة عبد المنعم با لوكالة فرانس برس، على أن الكاف يرغب "بإقامة نهائيات كأس الأمم كما هو مقرر في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير".

كما أدرج الاتحاد على جدول أعمال الاجتماع "استئناف مسابقات الأندية لموسم 2019-2020"، والمصادقة على إجراءات مالية ستتخذ في ظل أزمة فيروس كورونا، وتثبيت باه في منصب الأمين العام خلفا للمغربي معاذ حجي.

في ما يأتي عرض لأبرز هذه البنود:



تصفيات كأس العالم:



كان من المقرر أن ينطلق الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، في آذار/مارس الماضي. لكن بسبب فيروس كورونا المستجد، تم تأجيل مبارياته إلى تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.

ويتوقع أن يتم تأخير هذا الموعد بشكل إضافي، لاسيما في ظل عدم انجاز الاتحاد القاري تصفيات بطولة كأس الأمم 2021.

كأس الأمم 2021 و"شان"

تتبقى 4 جولات من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس الأمم 2021 المقررة في الكاميرون قبل أن تسحب منها قبل أشهر من الموعد بسبب مشاكل في انجاز البنى التحتية ومخاوف أمنية.

وفي حال بقي الجدول على حاله، من المفترض أن ينظم الاتحاد الإفريقي جولتي تصفيات في فترتي التوقف الدوليتين المقررتين في الأشهر المقبلة لحسم المتأهلين الـ23 من التصفيات، إضافة إلى البلد المضيف.

وفي حال لم يكن ذلك ممكناً، يتوقع أن يدرس الاتحاد بعض الصيغ المختلفة من أجل انهاء التصفيات، مثل إقامة الجولات الأربع في فترة زمنية واحدة، أو اختصار المباريات المتبقية وإلغاء مبدأ الذهاب والإياب.

إلى ذلك، كان من المقرر أن تستضيف الكاميرون بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين "شان" بين الرابع والخامس والعشرين من نيسان/أبريل 2020.

لكن فيروس كورونا دفع إلى تأجيل هذه البطولة، ويتوقع أن يدرس الاتحاد الإفريقي تحديد موعد جديد لإقامتها.



دوري أبطال إفريقيا



بلغت المسابقة القارية الأم مرحلة الدور نصف النهائي مع هيمنة مصرية-مغربية. وكان من المقرر أن تقام في هذا الدور مواجهتان، تجمع الأولى بين الرجاء البيضاوي المغربي والزمالك المصري، والثانية بين الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري.

وبحسب التقارير، قد يعمد "الكاف" الى اعتماد خيار إبقاء هذا الدور على حاله، بإقامة المرحلة الأولى (الذهاب) بين 31 تموز/يوليو والثاني من آب/أغسطس، والمرحلة الثانية (الإياب) بين السابع والتاسع منه، على أن تقام المباراة النهائية في 28 آب/أغسطس في مدينة دوالا الكاميرونية كما هو مقرر.

أما الخيار الآخر الذي يتم التداول به، فهو تأجيل الدور نصف النهائي إلى أيلول/سبتمبر (4-6 للذهاب و11-13 للإياب)، وإقامة النهائي في 25.



الكونفدرالية



سيدرس الاتحاد أيضا سيناريوهين مشابهين لمسابقته الثانية للأندية من حيث الأهمية، أي كأس الكونفدرالية.

وفي حال الابقاء على السيناريو الأول مثل دوري الأبطال، سيقام النهائي في الرباط في 23 آب/أغسطس، بينما سيكون في 23 أيلول/سبتمبر بحال اعتماد السيناريو الثاني (أي تأجيل الدور نصف النهائي).

ويجمع نصف النهائي بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبييراميدز المصري وحوريا الغيني.





