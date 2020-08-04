كاسياس يعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة مظفرة بالألقاب

وأضفى كاسياس الطابع الرسمي على اعتزاله حين نشر بياناً له على منصاته في وسائل التواصل الإجتماعي.

ولم يفاجئ القرار أغلبية المتابعين لأن بطل كأس العالم 2010 لم يلعب كثيراً في الآونة الأخيرة بسبب مشاكل بعضلة القلب.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

وكتب حارس مرمى إف سي بورتو البرتغالي "اليوم هو أحد أهم وأصعب أيام حياتي الرياضية: لقد حان الوقت لنقول وداعاً".

وأضاف: "الشيء المهم هو المسار الذي تسافر به والأشخاص الذين يرافقونك، وليس الوجهة التي تذهب إليها، لأن ذلك مع العمل والجهد، يأتي بشكل تلقائي وأعتقد أنه يمكنني القول، دون تردد، أنه كان المسار الحلم".

وبذلك يغلق كاسياس إحدى أكثر الصفحات إشراقاً في تاريخ كرة القدم الحديثة واضعاً في جعبته 25 لقباً، منها مونديال جنوب إفريقيا 2010 ولقبان في أمم أوروبا (2008 ، 2012) وثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا (2000 ، 2002 ، 2014) مع ريال مدريد.

وتسبب نوبة قلبية أثناء التدريب في أيار/ مايو 2019 لإيكر في توقف مسيرته بشكل مفاجئ، بعد أكثر من 1000 مباراة احترافية.

وبهذه الأثناء نشر ريال مدريد بياناً رسمياً عبر فيه عن "تقديره وإعجابه ومودته الكبيرة لواحد من أكبر الأساطير في نادينا وكرة القدم العالمية".



وتابع بيان النادي الملكي "وصل أفضل حارس مرمى في تاريخ ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية إلى نادينا عندما كان عمره تسع سنوات. هنا نشأ اللاعب ودافع عن قميصنا لمدة 25 عاماً، وأصبح للأبد واحداً من أشهر قادات الفريق".



وأكد الميرنغي أن كاسياس أحد أهم لاعبي كرة القدم في تاريخ النادي الممتد على مدار 118 عاماً. "هو لاعب نحبه ونحترمه، حارس مرمى عزز أسطورة ريال مدريد بعمله وجهده وسلوكه المثالي في الملاعب وخارجها".



ولعب كاسياس مع الفريق الأول في ريال مدريد، 725 مباراة خلال 16 موسماً فاز فيها بـ 19 لقباً على الشكل التالي: دوري أبطال أوربا (3)، كأس العالم للأندية (3)، كأس السوبر الأوروبي (2)، الليغا (5)، كأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (4).

وفي البرتغال، مع فريق بورتو، فاز بالليغا (2) والكأس (1) وكأس السوبر (1). كذلك لعب 167 مباراة مع المنتخب الإسباني.

