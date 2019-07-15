كاسياس يتولّى مهاماً تنسيقية في بورتو بانتظار تعافيه

وقال بورتو في بيان أن كاسياس سيكون "صلة الوصل بين اللاعبين، المدرب والإدارة" في دور يمكن توسيعه ليشمل وظائف أخرى داخل النادي الذي يدافع عن ألوانه الحارس الإسباني منذ 2015 بعد انتقاله إليه من فريق بداياته وانجازاته ريال مدريد.

ونقل موقع بورتو عن كاسياس قوله "سأقوم بعمل مختلف عن الذي اعتدت عليه، وهو أن أكون داخل أرضية الملعب. سأحاول أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة زملائي".

وخضع كاسياس في الأول من أيار/مايو الماضي لعملية جراحية طارئة بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تمارينه مع الفريق البرتغالي، ثم كشف بعدها بخمسة أيام إثر مغادرته المستشفى بأن مستقبله الكروي غير مضمون.

وأشار وكيل أعمال كاسياس، كارلو كوتروبيا لصحيفة "أو جوغو" الرياضية بأن الحارس الإسباني غير جاهز حتى الآن لمعاودة التمارين، وعليه انتظار رأي الأطباء لمعرفة إذا كان باستطاعته العودة إلى الفريق في "غضون شهر، إثنين أو ثلاثة".

وعرض رئيس نادي بورتو جورجي نونو بينتو دا كوستا على كاسياس البقاء في النادي حتى لو اعتزل اللعب، وقال لصحيفة "أو جوغو" أن "هذه رغبتنا، ينتهي عقد كاسياس بعد سنة ونريده أن يبقى ضمن هيكلية أف سي بورتو، وليس فقط لسنة"، في إشارة إلى العقد الجديد الذي وقعه بطل مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 في آذار/مارس الماضي لسنة إضافية.