كاسياس يؤكد ترشحه رسمياً لرئاسة الاتحاد الإسباني

وأعلن كاسياس (38 عاماً) الذي انتقل من ريال مدريد إلى بورتو في العام 2015، عبر حسابه على "تويتر" ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم مؤكدا أنه أخبر رئيس ناديه الحالي بالأمر

ومن المنتظر أن تُجرى انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني في وقت لاحق من العام الحالي بمشاركة أكثر من 23 ألف ناخب.

وكانت وسائل إعلام اسبانية أكدت منذ أيام أن حارس بورتو البرتغالي وريال مدريد السابق أبلغ المجلس الأعلى للرياضة عن نيته بخوض غمار السباق الانتخابي.

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020

يذكر أن إذاعة "راديو كوبي" الإسبانية كانت أشارت الشهر الفائت إلى أن رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس حاول إقناع كاسياس بالترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد خصوصاً أن علاقته برئيس الاتحاد الإسباني ويس روبياليس سيئة للغاية، وكان آخرفصولها النزاع حول كأس السوبر الإسبانية.

