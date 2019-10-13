وخاض راموس (33 عاماً) مباراته الدولية رقم 168 متخطيًا بذلك "القديس" الحارس إيكر كاسياس وذلك عقب تعادل الماتادور مع النرويج أمس السبت في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وتحدّث كاسياس عن انجاز زميله السابق في ريال مدريد وفي المنتخب قائلاً: "ليس سهلاً أن تصل لهذا الرقم، انه أمر جيد جداً، ستوصل حصد الأرقام مع المنتخب من خلال خوض المزيد من المباريات. أنا سعيد لأنك تخطيت رقمي".

Enhorabuena @SergioRamos por esos 168 partidos con @SeFutbol!! Te has convertido en el que más internacionales tiene con nuestro equipo nacional!! Que vengan muchos más!! Abrazo crack!! pic.twitter.com/ncrTTuA91C — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 12, 2019

وأكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قائلاً: "أنا سعيد لخوضك المباراة رقم 168 مع منتخب إسبانيا، كلنا في ريال مدريد فخورون بك".

ومن جهته، عبر تشافي، مدرب السد القطري، عن سعادته بما حققه راموس قائلاً: "أقدم لك كل التهاني سيرخيو. أنا سعيد بوصولك لهذا الرقم القياسي، لازال أمامك الكثير من المباريات لذلك استمتع".



