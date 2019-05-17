كازورلا يعود إلى منتخب إسبانيا

استدعى منتخب إسبانيا لكرة القدم سانتي كازورلا لاعب وسط فياريال لتشكيلته لأول مرة في أربع سنوات بعد أن طاردته سلسلة من الاصابات.

وانضم كازورلا (34 عاما) ،الذي كان آخر ظهور دولي له في مباراة ودية في نوفمبر تشرين الثاني 2015، لتشكيلة المدرب لويس انريكي لخوض مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا 2020 أمام جزر الفارو والسويد الشهر المقبل.

كان الأطباء أبلغوا لاعب أرسنال السابق، الذي خضع لثماني عمليات جراحية لإصابة متكررة في الكاحل، انه سيكون محظوظا إذا تمكن من استعادة قدرته على المشي بصور طبيعية ناهيك عن العودة إلى اللعب على الصعيد الاحترافي.

وأجبرته الاصابات على الرحيل عن أرسنال العام الماضي والعودة إلى فياريال لفترة ثالثة ليعيد اكتشاف نفسه ويسجل سبعة أهداف ويصنع 11 في 45 مباراة خاضها في كل المسابقات.

ولعب كازورلا 77 مباراة مع منتخب إسبانيا وكان ضمن الفريق الفائز بلقبي بطولة أوروبا 2008 و2012 لكنه غاب عن حملة الفوز بكأس العالم 2010 بسبب الاصابة.

ومن بين المفاجآت الأخرى في تشكيلة المدرب انريكي ثنائي ريال سوسيداد دييجو يورينتي وميكيل اويارزابال بينما عاد اياجو اسباس وداني كاربخال بعد التعافي من إصابة.

وستلعب إسبانيا خارج الديار مع جزر الفارو في السابع من يونيو حزيران قبل أن تستضيف السويد في مدريد بعدها بثلاثة أيام.

وهنا اللائحة:

- لحراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنكليزي) وكيبا اريسابالاغا (تشيلسي الإنكليزي) وباو لوبيز (بيتيس).

- للدفاع: جوردي ألبا وسيرجي روبرتو (برشلونة) وخيسوس نافاس (إشبيلية) وسيرجيو راموس وداني كارفاخال (ريال مدريد) وإينييغو مارتينيث (اتلتيك بلباو) ودييعو يورنتي (ريال سوسييداد) وماريو هيرموسو (اسبانيول برشلونة) وخوسيه لويس غايا (فالنسيا).

- للوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة) ورودريغو هرنانديز (أتلتيكو مدريد) وإيسكو وماركو أسنسيو (ريال مدريد) وفابيان رويز (نابولي الإيطالي) وداني باريخو (فالنسيا) وسانتي كازورلا (فياريال).

- للهجوم: ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) ورودريغو مورينو (فالنسيا) وياغو أسباس (سلتا فيغو) وميكل أويارزابال (ريال سوسييداد).