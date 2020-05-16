كاريكاتور: هالاند "السوبر" يتلاعب بدفاع شالكه !

من قبل beIN SPORTS May 16, 2020 23:18 نقدم لكم في هذه الزاوية رسوم كاريكاتور لأبرز الأحداث الرياضية عند حصولها.