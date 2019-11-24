العربية
English
نهائي دوري أبطال آسيا
كرة القدم

كاريكاتور: فالفيردي المحظوظ

من قبل

نقدم لكم في هذه الزاوية رسوم كاريكاتور لأبرز الأحداث الرياضية عند حصولها.

beIN SPORTS

 

رونالدو يتسلق انجاز علي دائي

ليفربول وقروشه المفترسة

مرتاح في الصدارة !

 

ميسي عالم الرياضيات !

تشيلسي وليستر في انتظار هدية من ليفربول

 

كوستا المارادوني

 

مورينيو وأليغري مستعدان لتقديم جرعة حياة لأحد الأندية الأوروبية 

حظ فالفيردي ينقذه بعد عثرة ليفانتي

مانيه ينقذ ليفربول ويفسد حلم غوارديولا

إنجازات ميلان بين الأمس واليوم

أحزان آرسنال مستمرة بصغاره وكباره

 

زيدان يتنفس الصعداء

 

بونوتشي المخضرم يوبّخ دي ليخت اليافع

 

وجهان مختلفان لأتالانتا في الكالتشو ودوري أبطال أوروبا

 

للاطلاع على المزيد من الرسوم الكاريكاتورية الخاصة بموقعنا الرجاء الضغط هنا

كاريكاتور
السابق محمد صلاح "يغرد" للمنتخب الأول
اقرأ
محمد صلاح "يغرد" للمنتخب الأولمبي
التالي

آخر الأحداث