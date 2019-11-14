كاريكاتور: ساري يستنجد بإعدادات زيدان لإعادة ضبط رونالدو

من قبل beIN SPORTS November 14, 2019 08:35 نقدم لكم في هذه الزاوية رسوم كاريكاتور لأبرز الأحداث الرياضية عند حصولها.