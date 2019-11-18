كاريكاتور: رونالدو يواصل كفاحه التهديفي لكسر رقم علي دائي

من قبل beIN SPORTS November 18, 2019 09:57 نقدم لكم في هذه الزاوية رسوم كاريكاتور لأبرز الأحداث الرياضية عند حصولها.