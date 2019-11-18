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تصفيات يورو 2020
كرة القدم

كاريكاتور: رونالدو يواصل كفاحه التهديفي لكسر رقم علي دائي

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نقدم لكم في هذه الزاوية رسوم كاريكاتور لأبرز الأحداث الرياضية عند حصولها.

beIN SPORTS

 

 

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