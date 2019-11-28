كاريكاتور: الملك يطيح بدورتموند في مباراته الـ700

من قبل beIN SPORTS November 28, 2019 08:37 نقدم لكم في هذه الزاوية رسوم كاريكاتور لأبرز الأحداث الرياضية عند حصولها.