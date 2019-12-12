كاريكاتور: إيكاردي يثبت لإنتر صحّة خياراته

من قبل beIN SPORTS December 12, 2019 09:21 نقدم لكم في هذه الزاوية رسوم كاريكاتور لأبرز الأحداث الرياضية عند حصولها.