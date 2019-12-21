كاريكاتور: أرتيتا يترك سيتي ويلتحق بأرسنال أملاً في النجاة!

من قبل beIN SPORTS December 21, 2019 10:29 نقدم لكم في هذه الزاوية رسوم كاريكاتور لأبرز الأحداث الرياضية عند حصولها.