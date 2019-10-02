كارديف سيستأنف قرار فيفا بشأن انتقال سالا

وقال النادي المشارك في بطولة إنكلترا في بيان "هناك دليل واضح على أن الانتقال لم ينجز أبداً وفقاً للمتطلبات التعاقدية المتعددة التي طلبها نانت، مما يجعله لاغياً وباطلاً".

وأضاف "سنستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في لوزان للحصول على قرار يأخذ في الاعتبار كل المعلومات التعاقدية ذات الصلة، ويوضح الوضع القانوني الكامل بين الناديين".

وكان نانت قد تقدم بشكوى أمام "فيفا" في شباط/فبراير الفائت إثر رفض كارديف الذي هبط في نهاية الموسم الماضي من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الإنكليزية الأولى، دفع قيمة صفقة انتقال سالا إلى صفوفه والبالغة 17 مليون يورو، بعدما لقي الأرجنتيني حتفه بسقوط الطائرة التي كانت تقله من نانت الفرنسية إلى العاصمة الويلزية، في بحر المانش في 21 كانون الثاني/يناير.

وقال الفيفا في بيان الإثنين إن لجنة أوضاع اللاعبين توصلت إثر اجتماع عقدته في 25 أيلول/سبتمبر، إلى أن على كارديف "دفع مبلغ ستة ملايين يورو هي الدفعة الأولى بموجب اتفاق الانتقال الذي تم توصل إليه بين الطرفين في 19 كانون الثاني/يناير 2019".

وقضى سالا في سن الثامنة والعشرين مع الطيار ديفيد إيبوتسون الذي لم يعثر على جثته بعد، لدى تحطّم طائرة صغيرة كانا على متنها، في بحر المانش، حين كان المهاجم في طريقه من نانت إلى كارديف بعد اتفاق على انتقاله مقابل صفقة قياسية للنادي الويلزي.

واعتبر الأخير في بيانه الأربعاء أنه "من الواضح أن اللجنة (في الفيفا) توصلت إلى خلاصتها بناء على جانب محدود من النزاع، من دون الأخذ في الاعتبار كل الوثائق التي قدمها كارديف سيتي إلى الفيفا".