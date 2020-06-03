كارباتي الأوكراني في الحجر الصحي بعد فحوص إيجابية لفيروس كورونا

وبعد الفحوص الإيجابية، ألغيت مباراة كارباتي وماريوبول التي كان من المقرر إقامتها في 31 مايو أيار وكانت واحدة من أولى المباريات بعد استئناف المسابقة عقب العزل الشامل.

وذكرت تقارير صحفية أن 25 فردا في النادي جاءت عيناتهم إيجابية للفيروس الذي أصاب ما يزيد على 24 ألف شخص في أوكرانيا وأودى بحياة 727.

وقال كارباتي في بيان إنه فحص 65 شخصا وإن النادي يأمل أن يستأنف مبارياته بمجرد انتهاء فترة الحجر الصحي.

كما طلب النادي من رابطة الدوري عدم إيقاف المباريات ودعا الأندية الأخرى إلى التحلي بالمسؤولية لأقصى درجة ممكنة في إجراء فحوص للاعبين وأفراد الجهاز الفني والعاملين.