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كرة القدم

كأس ولي عهد الكويت: الكويت يُسقط القادسية ويحتفظ باللقب للمرة الثالثة توالياً

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احتفظ الكويت بلقب بطل كأس ولي العهد لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه بالمباراة النهائية للنسخة 28 من البطولة على غريمه القادسية 2-1 بعد التمديد على استاد جابر الأحمد الدولي الثلاثاء.

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وسجل للكويت التونسي أحمد العكايشي (65) والفرنسي عبدول سيسوكو (115)، وللقادسية الأردني عدي الصيفي (10).

ونجح الكويت في مشاركة القادسية بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب (9 لكل منهما)، علماً أن البطولة انطلقت في الموسم 1993-1994.

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