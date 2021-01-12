كأس ولي عهد الكويت: الكويت يُسقط القادسية ويحتفظ باللقب للمرة الثالثة توالياً

من قبل AFP January 12, 2021 17:35 احتفظ الكويت بلقب بطل كأس ولي العهد لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه بالمباراة النهائية للنسخة 28 من البطولة على غريمه القادسية 2-1 بعد التمديد على استاد جابر الأحمد الدولي الثلاثاء.