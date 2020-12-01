كأس مصر: طلائع الجيش يزيد محن الزمالك ويجرّده من اللقب



وجاء فقدان الزمالك للقب بعد أربعة أيام من خسارته المباراة النهائية مسابقة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي أمام غريمه التقليدي مواطنه الأهلي 1-2.

وتقدم طلائع الجيش عن طريق أحمد سمير من ركلة حرة مباشرة سددها على يسار محمود عبد الرحيم "جنش" (37)، وأدرك قائد الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" التعادل من ركلة حرة مباشرة سددها على يسار محمد بسام (45+2).

واحتكم الفريقان إلى الشوطين الإضافيين حيث كانت الكلمة الأخيرة لطلائع الجيش الذي سجل هدفين عبر سمير من ركلة جزاء سددها على يسار جنش (93)، والبديل عمرو مرعي (112).

ويلتقي طلائع الجيش في النهائي مع الأهلي الذي قلب الطاولة على الاتحاد السكندري محولا تخلفه صفر-1 إلى فوز 2-1 على ملعب السويس الجديد.

وتقدم الاتحاد السكندري عن طريق الإيفواري رزاق سيسيه (35) بعدما انفرد بمحمد الشناوي وسدد الكرة على يساره، وأدرك محمد مجدي "أفشه"، مسجل هدف الفوز في مرمى الزمالك في النهائي القاري، التعادل للأهلي في الدقيقة 72 من تسديدة قوية على يسار عماد السيد.

وسجل حمدي فتحي هدف الفوز عندما استغل كرة عرضية لحسين الشحات وتابعها برأسه على يمين عماد السيد (89).

ويسعى الأهلي إلى اللقب الثالث هذا الموسم بعد الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.