كأس مصر: الزمالك يُسقط المقاصة ويلتقي أسوان في نصف النهائي

وعلى ملعب السويس، انتظر الزمالك حتى الدقيقة 57 ليفتتح التسجيل بتمريرة عرضية من محمّد عبد الشافي هيأها التونسي سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء أمام يوسف إبراهيم "أوباما" الذي سددها إلى يسار الحارس محمود حمدي.

وأضاف "أوباما" الهدف الثاني مستغلاً عرضية عبد الشافي، وحوّلها رأسية إلى يمين الحارس (61).

ويلتقي الزمالك مع أسوان في الدور نصف النهائي، بعدما حقق الفريق المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية مفاجأة في أيار/مايو الماضي بتغلبه على المصري بركلات الترجيح عقب تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.