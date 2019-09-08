كأس مصر: الزمالك يقسو على بيراميدز ويحتفظ باللقب

احتفظ الزمالك بلقبه بطلا لكأس مصر في كرة القدم بفوزه الكبير على بيراميدز بثلاثية نظيفة الأحد في المباراة النهائية على ملعب الجيش ببرج العرب في الاسكندرية.

وسجل الاهداف يوسف ابراهيم "أوباما" (52) والمغربي اشرف بن شرقي (63 و83).

واللقب هو السابع والعشرون للزمالك في مسابقة الكأس.

وسيطر الزمالك على اغلب فترات الشوط الاول مدعوما بحضور حوالي 20 ألف مشجع، وشكلت هجماته خطورة على مرمى احمد الشناوي حارس بيراميدز الذي تألق في الذود عن مرماه في عدة فرصة خطرة أبرزها لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد والتونسي فرجاني ساسي.

في المقابل، دخل بيراميدز تدريجيا اجواء المباراة وسنحت له فرصة خطرة لابراهيم حسن لكن حارس الزمالك محمد عواد كان له بالمرصاد.

وافتتح يوسف ابراهيم "أوباما" التسجيل مستغلا عرضية شيكابالا ليسدد الكرة على يمين الشناوي (52).

وأضاف بن شرقي الهدف الثاني برأسية على يسار الشناوي، ثم وجه الضربة القاضية لبيراميدز بهدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه مستغلا عرضية مواطنه "البديل" محمد أوناجم سددها على يسار الشناوي.