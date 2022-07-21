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كأس مصر: الزمالك يحرز اللقب على حساب الأهلي

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أحرز الزمالك كأس مصر بفوزه على غريمه التقليدي الأهلي 2-1 يوم الخميس في ملعب القاهرة الدولي في نهائي نسخة 2020–2021.

Reuters

تقدم الزمالك عن طريق أحمد سيد "زيزو" (6)، وأضاف إمام عاشور الثاني (31)، وقلّص البديل حسام حسن النتيجة للأهلي (55).

سيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول لعباً ونتيجة، بفضل تحركات الثلاثي زيزو والتونسي سيف الدين الجزيري والمغربي أشرف بن شرقي.

وفي الدقيقة السادسة خرج حارس الأهلي بشكل خاطئ من مرماه، لتصل الكرة للجزيري أرسلها عرضية متقنة حولها زيزو رأسيه في المرمى الخالي من حارسه.

وأنقذ الشناوي مرماه من هدف ثان محقق بتصديه لرأسية محمود حمدي "الونش" من عرضية زيزو.

واصل لاعبو الزمالك ضغطهم الهجومي ونجح عاشور في إضافة الهدف الثاني من تسديدة من مشارف منطقة الجزاء سكنت شباك الشناوي (31).

تراجع لاعبو الزمالك للدفاع للحفاظ على النتيجة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، ومن إحداها توغل زيزو في دفاع الأهلي، وسدد كرة أبعدها الشناوي.

تحسن أداء الاهلي مع بداية الشوط الثاني ومن تمريرة رأسية متقنة للبديل محمد محمود وصلت الكرة أمام حسام حسن داخل منطقة جزاء الزمالك، فراوغ عواد وأكملها داخل الشباك (55).

وعلت رأسية حمدي فتحي عارضة مرمى عواد، ورد بن شرقي بتسديدة ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

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