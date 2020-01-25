كأس انكلترا: ليستر سيتي يتخطى برنتفورد

من قبل beIN SPORTS January 25, 2020 15:38 صعد ليستر سيتي إلى الدور الخامس في كأس انكلترا لكرة القدم عقب فوزه السبت على أرض برنتفورد (درجة أولى) بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الدور الرابع من المسابقة.