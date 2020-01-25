كأس انكلترا: ليستر سيتي يتخطى برنتفورد من قبل beIN SPORTS January 25, 2020 15:38 صعد ليستر سيتي إلى الدور الخامس في كأس انكلترا لكرة القدم عقب فوزه السبت على أرض برنتفورد (درجة أولى) بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الدور الرابع من المسابقة. beIN SPORTS ووقع هدف التأهل المبكر لمصلحة "الثعالب" الدولي النيجيري كيليشي إيهياناتشو منذ الدقيقة 4. كأس انكلترا ليستر سيتي السابق أستراليا تخطف بطاقة التأهل لطو اقرأ التالي آخر الأحداث January 25, 2020 16:23 برشلونة (0)- (0) فالنسيا | التغطية الخاصة January 25, 2020 15:46 الهلال يضغط على النجم والأهلي بفوزه في زيمبابوي January 25, 2020 15:38 كأس انكلترا: ليستر سيتي يتخطى برنتفورد January 25, 2020 15:06 أستراليا تخطف بطاقة التأهل لطوكيو 2020 January 25, 2020 14:50 أتلتيك بلباو يتعادل للمرة الخامسة توالياً January 25, 2020 12:52 هل ينهي يونايتد الموسم بين الأربعة الكبار؟ January 25, 2020 12:21 السعودية للقب أول بعد التأهل الأولمبي January 25, 2020 12:19 مباراة الأهلي والنجم الساحلي - التغطية الخاصة January 25, 2020 12:19 تشيتشاريتو: سأقدم كل شيء للوس أنجليس غالاكسي January 25, 2020 12:12 ريان شرقي الموهبة الصاعدة في أولمبيك ليون