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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

كأس انكلترا: ليستر سيتي يتخطى برنتفورد

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صعد ليستر سيتي إلى الدور الخامس في كأس انكلترا لكرة القدم عقب فوزه السبت على أرض برنتفورد (درجة أولى) بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الدور الرابع من المسابقة.

beIN SPORTS

ووقع هدف التأهل المبكر لمصلحة "الثعالب" الدولي النيجيري كيليشي إيهياناتشو منذ الدقيقة 4.

كأس انكلترا ليستر سيتي
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