كأس العالم كل سنتين: 75% من اللاعبين المحترفين يعارضون الفكرة

وأجرت "فيفبرو" الاستطلاع مع أكثر من ألف لاعب كرة قدم محترف حول العالم حيال رغباتهم في مستقبل الروزنامة الدولية التي يود الاتحاد الدولي إصلاحها من أجل تنظيم كأس العالم كل عامين.

وفقًا للدراسة، فإن 77 في المئة من اللاعبين الأوروبيين والآسيويين يفضلون إقامة كأس العالم كل أربع سنوات، وما نسبته 63% في القارة الأميركية.

أما بالنسبة للأفارقة، فإن 49 في المئة منهم يرغب في الحفاظ على النظام الحالي، بينما ينقسم الآخرون بين إقامة المونديال كل سنتين أو كل ثلاث سنوات.

وقالت النقابة إن "هناك طلبًا في الأسواق الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتقوية المنافسات الدولية"، مضيفة أنها ترغب في "تشجيع الاستثمار في المسابقات الإقليمية".

عند سؤالهم عن بطولاتهم المفضلة، اختار 81 في المئة من اللاعبين حول العالم الدوريات المحلية أو كأس العالم "في نظامها لحالي الذي يقام كل أربع سنوات".

وقال يوناس باير-هوفمان، أمين عام فيفبرو، في البيان إن "21 في المئة فقط من اللاعبين يرون أن أصواتهم مسموعة وأن رفاهيتهم تحظى بالاهتمام الكافي من قبل الاتحاد الدولي".

ودافع رئيس "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو عن اقتراح إقامة المونديال كل سنتين، ويواجه معارضة من اتحادي أوروبا وأميركا الجنوبية والأندية الكبرى، لكنه يحظى بدعم الاتحاد الإفريقي.