كأس السوبر المصرية: الزمالك يتوج بطلا على حساب الأهلي بركلات الترجيح

ونجح حارس الزمالك محمد أبو جبل البالغ من العمر 31 عاما في التصدي لركلتي محمد هاني والسنغالي أليو بادجي بعدما كان التونسي علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي سجلوا للأهلي، في حين سجل للزمالك محمود علاء والتونسي فرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأهدر المغربي أشرف بن شرقي.

وقال أبوجبل المنتقل إلى الزمالك في يوليو/ تموز 2019 "فرحتي كبيرة لأنه نلنا اللقب في أول مباراة لي ضد الأهلي وذلك كان حافز لي لأقود فريقي للفوز".

وتابع "الفوز بالسوبر وعلى الأهلي سيكون أكبر حافز لي لاستمرار التألق مع الزمالك".

وحقق الزمالك بالتالي اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثاني على حساب الأهلي بعد عام 2017 علما بأن الأخير يحمل الرقم القياسي مع 11 لقبا.

واللقب هو الثاني للزمالك في غضون ستة أيام بعد تتويجه بكأس السوبر الإفريقية على حساب الترجي التونسي 3-1 في 14 الحالي في الدوحة.

تسيد الأهلي أغلب فترات الشوط الأول بفضل هدوء وتركيز وجماعية لاعبيه والضغط الهجومي المبكر على دفاع الزمالك الذي عاب لاعبوه التوتر الزائد واللعب الفردي ما أثر على الأداء وتعددت التمريرات الخاطئة.

وكاد النيجيري جونيور أجايي مهاجم الأهلي يضع فريق في المقدمة مستفيدا من خطأ محمد عبد الشافي في التمرير فسدد كرة أنقذها محمد أبو جبل بقدمه لترتد للأنغولي جيرالدو الذي سددها بجوار القائم الأيسر (4).

وكانت أول فرصة حقيقية للزمالك عندما سدد مصطفى محمد كرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد الشناوي (9).

أول تدخل لتقنية الفيديو "فار" كان في الدقيقة 13 بإلغاء هدف جيرالدو بداعي تسلل حسين الشحات، ثم علت رأسية جيرالدو العارضة (19).

واصل الأهلي ضغطه الهجومي سعيا لهدف التقدم واجهه تحسن نسبي في أداء لاعبي الزمالك في وسط الملعب.

وسدد التونسي فرجاني ساسي كرة قوية تصدى لها الشناوي (64) ورد محمد هاني بتسديدة بجوار القائم الأيسر (65).

وشارك محمود عبد المنعم (كهربا) في صفوف الأهلي ليواجه لأول مرة فريقه السابق الذي لعب له من 2015 حتى 2019، لكن أي شيء لم يتغير ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة.

وشهدت نهاية المباراة مشادة واشتباكات بين لاعبي الفريقين.

