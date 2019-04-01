كأس السوبر التونسية: الترجي بطلا للمرة الرابعة

وسجل انيس البدري (14) وطه ياسين الخنيسي (17) هدفي الترجي الذي توج باللقب للمرة الرابعة، فيما سجل عبد الحليم الدراجي (34 من ركلة جزاء) هدف البنزرتي الذي افتقد منذ بداية الشوط الثاني خدمات لاعبه وسام بوسنينه بالانذار الثاني (49).

وخاض الترجي المباراة كونه بطلا للدوري في تونس، والبنزرتي لأنه بلغ نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية، وذلك بعد اعتذار النادي الافريقي، بطل المسابقة، والنجم الساحلي وصيفه.

وسيحصل البطل على مبلغ 100 ألف دولار مقابل 75 ألفا للوصيف.

واقيمت مباراة كأس السوبر اليوم لأول مرة بعد توقف استمر 18 عاما حيث فاز الترجي باللقب الأخير عام 2001 على حساب حمام الأنف 3-1، فيما افتتح رصيده في النسخة الأولى بفوزه عام 1960 على الملعب التونسي 2-1.

أما اللقب الثاني له فكان في 1994 حين هزم مستقبل المرسى 2-صفر.

وانفرد الترجي بالرقم القياسي للمسابقة والذي كان يتقاسمه مع الأفريقي (أعوام 1968 و1970 و1979) والنجم الساحلي (أعوام 1973 و1986 و1987).

وانطلقت مسابقة كأس السوبر عام 1960 تحت مسمى كأس الكؤوس، وكانت تنظم في إطار الاحتفال بميلاد الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، وقد توقفت فترة ثم عادت عام 1993 ولم تنتظم فأقيمت ثلاث مرات (93، 95 و2001) قبل أن تتوقف من جديد.