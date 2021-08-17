كأس السوبر الألمانية: ليفاندوفسكي يقود بايرن للاحتفاظ باللقب على حساب دورتموند

وسجل ليفاندوفسكي في الدقيقتين 4و74توماس مولر (49)، فيما سجّل لدورتموند قائده ماركو رويس (64).

وأهدى النادي البافاري مدربه الجديد يوليان ناغلسمان الذي حلّ بدلاً من هانزي فليك المغادر لتدريب منتخب "مانشافت" لقبه الاوّل عقب قدومه إليه من لايبزيغ.

كما انه أول لقب رسمي كبير للمدرب الشاب البالغ 34 عاماً في مسيرته الذي يقع على كاهليه مهمة الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم العاشر توالياً.

وكان بايرن استهل حملة الدفاع عن لقبه بتعادل أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1 الأسبوع الماضي في المرحلة الأولى.

غاب عن التشكيلة الاساسية للبايرن الدولي الالماني لوروا سانيه رغم جهوزيته للمشاركة، قبل أن يدخل بديلاً في الشوط الثاني، فيما غاب عن دورتموند كل من البلجيكي ثورغان هازار، ماتس هوميلس، إيمري كان والبرتغالي رافايل غيريرو.

كاد النادي البافاري يفتتح التسجيل بعد هفوة قاتلة من دفاع "الأصفر والأسود" إثر تمريرة خلفية خاطئة من نيكو شولز وصلت الى الفرنسي كينغسلي كومان الذي لم يحسن التصرف (13).

وواصل بايرن أفضليته في الاستحواذ والمبادرة الهجومية لكن من دون خطر حقيقي على مرمى الحارس السويسري غريغور كوبيل، ومرة جديدة بدا الإرتباك على الخط الدفاعي لدورتموند، إذ تحولت تمريرة خاطئة جديدة من السويسري مانويل أكانجي إلى فرصة لبايرن لم ينجح في تحويلها الى فرصة حقيقية (15).

ومع مرور الدقائق، تغلب دورتموند على حذره وبعد تمريرة بينية رائعة من لاعب الوسط الإنكليزي جود بيلينغهام إنفرد رويس بالحارس نوير الذي تصدى بنجاح لمحاولة قائد أصحاب الأرض (20).

وشهدت المباراة إلغاء هدفين لدورتموند سجلهما المهاجم هالاند وإبن الـ 16 عاماً يوسوفا موكوكو بداعي التسلل.

وجاء الهدف الأول للفريق البافاري إثر تبادل الفريقين للهجمات ومحاولاتهما الحثيثة لخطف التقدم، إلا انّ الهدّاف البولندي نجح في منح بايرن التقدم بكرة رأسية إثر عرضية سيرغي غنابري (41).

وعزّز بايرن تقدمه سريعاً بعد إنطلاق الشوط الثاني ومن لعبة رائعة بعد تمريرة ساحرة بالكعب من ليفاندوفسكي إلى الدولي مولر الذي تابعها مباشرة داخل المرمى (49).

هدأ إيقاع المباراة إثر هدف الضيوف الثاني، إلا انّ دورتموند أبى الإستسلام وتمكن من تقليص النتيجة بهدف رائع من تسديدة مقوّصة لرويس سكنت شباك الحارس نوير (64).

ووقع دورتموند مجدداً ضحية الاخطاء الساذجة في التمرير على مقربة من مرماه، ما أعطى ليفاندوفسكي فرصة سهلة لهزّ الشباك وتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث للبايرن (74).

وهو الهدف الـ 24 في 24 مباراة للبولندي أمام فريقه السابق دورتموند بين العامين 2010 و2014.

كما فاز بايرن بمبارياته الست الأخيرة بمواجهة غريمه التقليدي.

وارتدى الناديان الشارات السود حدادا وتكريماً لاسطورة البايرن "المدفعجي" غيرد مولر الذي توفي الاحد عن عمر 75. كما قام لاعبو بايرن خلال فترة الاحماء بإرتداء قمصان كتب عليها إسم مولر والرقم 9، وهو الرقم الذي اشتهر به الهداف الأسطوري للنادي البافاري.