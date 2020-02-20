كأس أوروبا 2020: البرتغال تواجه سلوفينيا ومالطا ودياً

وسيتوجه المنتخب البرتغالي إلى ليوبليانا لمواجهة سلوفينيا في 31 أيار/مايو في الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد السلوفيني قبل أن يستقبل مالطا في 9 حزيران/يونيو.

كما يخوض المنتخب البرتغالي مباراة ودية ضد إسبانيا على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويشارك المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو قبل ذلك بدورة دولية تقام في قطر أواخر أذار/مارس المقبل حيث يواجه بلجيكا متصدرة التصنيف العالمي في 27 منه، وكرواتيا وصيفة مونديال روسيا 2018 في 30 منه في العاصمة القطرية الدوحة.

ويشارك في هذه الدورة أيضا منتخب سويسرا.

يذكر أن القرعة أوقعت البرتغال في مجموعة صعبة في النهائيات القارية إلى جانب فرنسا بطلة العالم وألمانيا المتوجة بمونديال 2014 بالإضافة إلى منتخب آخر سيحدد لاحقا.

