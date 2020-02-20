العربية
English
دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

كأس أوروبا 2020: البرتغال تواجه سلوفينيا ومالطا ودياً

من قبل

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بأن منتخبه الوطني سينهي استعداداته للدفاع عن لقبه بطلا لأوروبا في الكأس القارية المقبلة المقررة في أكثر من دولة أوروبية من 12 حزيران/يونيو إلى 12 تموز/يوليو المقبلين، بخوض مباراتين ضد سلوفينيا ومالطا.

AFP

وسيتوجه المنتخب البرتغالي إلى ليوبليانا لمواجهة سلوفينيا في 31 أيار/مايو في الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد السلوفيني قبل أن يستقبل مالطا في 9 حزيران/يونيو.

كما يخوض المنتخب البرتغالي مباراة ودية ضد إسبانيا على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويشارك المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو قبل ذلك بدورة دولية تقام في قطر أواخر أذار/مارس المقبل حيث يواجه بلجيكا متصدرة التصنيف العالمي في 27 منه، وكرواتيا وصيفة مونديال روسيا 2018 في 30 منه في العاصمة القطرية الدوحة.

ويشارك في هذه الدورة أيضا منتخب سويسرا.

يذكر أن القرعة أوقعت البرتغال في مجموعة صعبة في النهائيات القارية إلى جانب فرنسا بطلة العالم وألمانيا المتوجة بمونديال 2014 بالإضافة إلى منتخب آخر سيحدد لاحقا.
 

المنتخب البرتغالي
السابق أليغري يكشف عن خططه المستقبلية
اقرأ
أليغري يكشف عن خططه المستقبلية
التالي

آخر الأحداث