كأس أمم إفريقيا للسيدات توتال إنرجيز المغرب 2022 – المنتخب السنغالي يفوز على نظيره التونسي ويتأهل إلى الملحق المؤهل للمونديال

من قبل beIN SPORTS July 17, 2022 21:13 فاز المنتخب السنغالي على المنتخب التونسي بركلات الترجيح 4-2 وذلك بعد انتهاء المواجهة بالتعادل السلبي ليضمن العبور إلى الملحق المؤهل لكأس العالم 2023.