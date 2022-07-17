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كأس أمم إفريقيا للسيدات توتال إنرجيز المغرب 2022 – المنتخب السنغالي يفوز على نظيره التونسي ويتأهل إلى الملحق المؤهل للمونديال

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فاز المنتخب السنغالي على المنتخب التونسي بركلات الترجيح 4-2 وذلك بعد انتهاء المواجهة بالتعادل السلبي ليضمن العبور إلى الملحق المؤهل لكأس العالم 2023.

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