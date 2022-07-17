كأس أمم إفريقيا للسيدات توتال إنرجيز المغرب 2022 – المنتخب السنغالي يفوز على نظيره التونسي ويتأهل إلى الملحق المؤهل للمونديال من قبل beIN SPORTS July 17, 2022 21:13 فاز المنتخب السنغالي على المنتخب التونسي بركلات الترجيح 4-2 وذلك بعد انتهاء المواجهة بالتعادل السلبي ليضمن العبور إلى الملحق المؤهل لكأس العالم 2023. . المنتخب السنغالي المنتخب التونسي كأس أمم إفريقيا للسيدات السابق لوبيتيغي يتحدّث عن رحلة كوريا اقرأ التالي - آخر الأحداث July 17, 2022 21:13 المنتخب السنغالي إلى الملحق المؤهل للمونديال July 17, 2022 20:31 لوبيتيغي يتحدّث عن رحلة كوريا الجنوبية التحضيرية July 17, 2022 20:28 هولندا – فرنسا في ربع النهائي July 17, 2022 19:57 كونتي سعيد بالفترة الإعدادية لتوتنهام ويشيد بمورا July 17, 2022 16:14 مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم ليساندرو مارتينيز July 17, 2022 15:02 الاتحاد الإيراني يقرر الإبقاء على دراغان إسكوتيتش July 17, 2022 13:59 سان جيرمان يصل اليابان لخوض مباريات استعدادية July 17, 2022 13:16 أوليفر كان: حان وقت تكريم ليفاندوفسكي July 17, 2022 11:11 سارع بالاشتراك في عرض الصيف ووفّر أكثر July 17, 2022 10:54 تشيلسي يفوز على أميركا المكسيكي ودياً