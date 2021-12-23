كأس أمم إفريقيا: تشوبو-موتينغ ضمن قائمة من 28 لاعبًا للكاميرون المضيفة

سيكون تشوبو-موتينغ الذي أصيب بفيروس كورونا في منتصف تشرين الثاني/نوفبر الفائت حاضرًا في خط الهجوم إلى جانب كارل توكو إيكامبي نجم ليون الفرنسي.

أما جويل ماتيب، مدافع ليفربول الإنكليزي، الغائب عن منتخب "الأسود التي لا تقهر" منذ العام 2015، لن يتواجد مع منتخب بلاده.

مع وصول صامويل إيتو إلى رئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده الشهر الفائت، أثيرت التكهنات بشأن عودة المدافع عن اعتزاله، إلا أن ذلك لم يحصل.

ربط حينها ماتيب قرار عدم رغبته بتمثيل المنتخب بعدم رضاه عن إدارة الأمور وتجربته السيئة مع الجهاز الفني.

تعتبر الكاميرون، بطلة إفريقيا خمس مرات آخرها في 2017، من أبرز المنتخبات المرشحة للفوز، إلى جانب مصر ونجمها محمد صلاح والجزائر حاملة اللقب بقيادة رياض محرز. وتقص شريط البطولة في العاصمة ياوندي ضد بوركينا فاسو على أن تلعب أيضًا مع إثيوبيا والرأس الأخضر في الجموعة الأولى.

بدّد رئيس الاتحاد القاري، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، في وقت سابق من هذا الأسبوع الشكوك بشأن إقامة البطولة في موعدها بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.



هنا القائمة المؤلفة من 28 لاعبًا:

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا (فيتا كلوب الكونغولي)، ديفيس إيباسي (أو أف أي كريت اليوناني)، جان إيفالا كونغيه (أكوا يونايتد)، أندري أونانا (أياكس أمستردام الهولندي).



الدفاع: كولينز فاي (ستاندار لييج البلجيكي)، أوليفييه مبايزو (فيلادلفيا أونيون الأميركي)، مايكل نغادو (غنت البلجيكي)، جان-شارل كاستيليتو (نانت الفرنسي)، هارولد موكودي (سانت-إتيان الفرنسي)، جيروم أوغيني (سالزبورغ النمساوي)، نوهو تولو (سياتل ساوندرز الأميركي)، أمبرواز أويونغو (مونبلييه الفرنسي)، إنزو إيبوسي (أنجيه الفرنسي).



الوسط: جان أونانا (بوردو الفرنسي)، أندري-فرانك زامبو-أنغويسا (نابولي الإيطالي)، إيفان نييو (سانت-إتيان الفرنسي)، جيمس ليا سيليكي (ميدلزبروه الإنكليزي)، مارتان أونغلا (فيرونا الإيطالي)، صامويل غويه (ميشلان البلجيكي)، بيار كوندي (أولمبياكوس اليوناني).



الهجوم: فانسان أبو باكار (النصر السعودي)، ستيفان باهوكين (أنجيه الفرنسي)، إريك مكسيم تشوبو-موتينغ (بايرن ميونيخ الألماني)، نيكولا مومي نغامالو (يونغ بويز السويسري)، إغناتيوس غاناغو (لونس الفرنسي)، كريستيان باسوغوغ (شنغهاي شينوا الصيني)، كارل توكو إيكامبي (ليون الفرنسي)، كلينتون نجيي (دينامو موسكو الروسي).

