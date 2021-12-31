كأس أمم إفريقيا: أوسيمهن خارج تشكيلة نيجيريا



وإضافة إلى أوسيمهن مهاجم نابولي الإيطالي ودنيس لاعب واتفورد الإنكليزي، سيغيب المدافع شيهو عبدولاهي وليون بالوغون.



واستبعد أوسيمهن بعد إصابته بفيروس كورونا ولعدم تعافيه من كسور في وجهه تطلبت إجراء جراحة، فيما لن يسرّح واتفورد دنيس بعد تلقيه دعوة متأخرة لضمّه.



وحلّ بدلاً منهما هنري أونييكورو (أولمبياكوس اليوناني) وبيتر أولايينكا (سلافيا براغ التشيكي).



واتهمت نيجيريا نادي واتفورد بـ"التكشير عن أنيابه" في تعامله مع دنيس، لكن مدرب الأخير الإيطالي كلاوديو رانييري اعتبر أن المحادثات بين ناديه ومنتخب النسور الممتازة كانت حبية.



وانضم أيضاً إلى التشكيلة تايرون إيبويهي لاعب فينيتسيا الإيطالي وأولواسيميليوغو أجايي لاعب وست بروميتش الإنكليزي.



وكان الاتحاد النيجيري أعلن الأربعاء تولي المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو الإشراف الفني على منتخبه الأول بعد كأس أمم إفريقيا، بعد إقالة الشهر الحالي الألماني غيرنوت رور بسبب العروض السيئة.



وسيلعب بيسيرو دور المراقب في البطولة القارية المقبلة حيث سيقود أوغوستين إيغوافوين الذي سبق له قيادته في الفترة بين 2005 و2007 ثم مؤقتاً عام 2010، التشكيلة الخضراء الباحثة عن لقب قاري رابع، قبل أن يتحوّل إلى منصب المدير التقني في الاتحاد المحلي.