كأس آسيا: 7 نجوم يتقدمهم القطري حسن الهيدوس يشاركون في سحب القرعة الخميس

وقال الاتحاد، على موقعه الرسمي، إن سبعة من أساطير كرة القدم الآسيوية، سيتولون عملية سحب القرعة التي يشرف عليها السيد داتوك ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على أن يمثل هؤلاء النجوم المناطق الخمس في الاتحاد القاري.

وسيكون حسن الهيدوس، قائد المنتخب القطري المتوج باللقب السابق عام 2019 في الإمارات للمرة الأولى في تاريخ الكرة القطرية، على رأس المشاركين، إلى جانب الأوزبكي سيرفر دجيباروف الفائز مرتين بجائزة أفضل لاعب في آسيا، كما تضم القائمة اثنين من اللاعبين الذين حظوا بشهرة واسعة على مستوى العالم، وهما الأسطورة الكوري الجنوبي بارك جي-سونغ أحد أنجح اللاعبين تاريخياً في قارة أوروبا، والنجم الأسترالي تيم كاهيل.

كما سيشارك في القرعة ثلاث نساء هن: الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا التي تعد أول امرأة تشارك في إدارة مباراة ضمن كأس العالم للرجال وذلك خلال مونديال قطر 2022، والصينية سون وين القائدة السابقة لمنتخب بلادها والفائزة بجائزتي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة والحذاء الذهبي للهدافة خلال كأس العالم للسيدات 1999 في الولايات المتحدة، وهي تعتبر من ضمن أفضل اللاعبات في تاريخ كرة القدم النسائية، إلى جانب الهندية مايمول روكي، أول امرأة تقوم بالإشراف على تدريب منتخب الهند للسيدات، وذلك عام 2017، وهي تشرف حالياً على تدريب منتخب الهند للشابات تحت 20 عاماً.

وكان الاتحاد الآسيوي قد وزع المنتخبات الـ 24 المتأهلة على أربعة مستويات، يضم كل منها ستة منتخبات، وذلك حسب التنصيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في السادس من إبريل الماضي، تمهيداً لتوزيعها على ست مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ثمن النهائي رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المراكز الثالثة في المجموعات الست.

وضم المستوى الأول منتخبات:

قطر، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، السعودية، والمستوى الثاني منتخبات : العراق، الإمارات، عُمان، أوزبكستان، الصين، الأردن، والمستوى الثالث: البحرين، سوريا، فلسطين، فيتنام، قرغيزستان، لبنان، والمستوى الرابع: الهند، طاجيكستان، تايلاند، ماليزيا، هونغ كونغ، الصين، إندونيسيا.



