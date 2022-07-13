كأس آسيا 2023: فرص اليابان في استضافة النهائيات "ضئيلة" (اتحاد)

وتقدمت كوريا الجنوبية نهاية حزيران/يونيو رسميًا بملف ترشيحها لاستضافة النهائيات، بدلاً من الصين.

ورداً على سؤال ما إذا كان الاتحاد الياباني للعبة يعتزم تقديم عرض، قال ياسوهارو سوريماتشي المدير الفني في الاتحاد "نحن ندرس الأمر ولكن هناك فرصة ضئيلة".

وكان من المقرر أن تُقام البطولة في 10 مدن صينية بمشاركة 24 منتخباً خلال الفترة من 16 حزيران/يونيو إلى 16 تموز/يوليو 2023، لكنها اعتذرت عن عدم الاستضافة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 منتصف ايار/مايو الماضي.

وفتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الباب أمام اتحاداته الوطنية الأعضاء، من أجل إبداء الرغبة لاستضافة البطولة التي تقام كل أربع سنوات، مشيرًا إلى أنه يتعين على الدول المهتمة التقدم بترشيحها بحلول 30 حزيران/يونيو قبل ان يمدد المهلة حتى منتصف الشهر الحالي.

وسبق لليابان، الفائزة باللقب القاري 4 مرات أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، أن استضافت النهائيات عام 1992.

أقيمت البطولة القارية لأول مرة في عام 1956، واستضافت كوريا الجنوبية نسختها عام 1960. وأحرز "محاربو تايغوك" اللقب مرتين فقط عامي 1956 و1960.

وتعاني الصين من تبعات فيروس كورونا ما أبعدها عن الخارطة الرياضية، حيث أرجأ المنظمون في أيار/مايو الألعاب الآسيوية المقررة في أيلول/سبتمبر في هانغتشو بسبب مشاكل لوجستية سببها كوفيد.

كما تم تأجيل دورة الألعاب الجامعية العالمية المقررة في تشنغدو في حزيران/يونيو للمرة الثانية بسبب "استمرار حالة عدم اليقين بشأن الظروف".