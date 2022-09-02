كأس آسيا 2023: أستراليا تسحب ملف ترشيحها

وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 حزيران/يونيو إلى 16 تموز/يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخبًا، لكنها اعتذرت عن عدم الاستضافة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 منتصف أيار/مايو الماضي.

وفتح الاتحاد الآسيوي الباب أمام الاتحادات الوطنية الاعضاء من أجل إبداء الرغبة لاستضافة البطولة التي تقام كل أربع سنوات، وبالفعل تقدمت أربع دول هي كوريا الجنوبية، وقطر وإندونيسيا وأستراليا قبل انسحاب الأخيرة الجمعة.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الاسترالي لكرة القدم "أكد الاتحاد الاسترالي اليوم بأنه لن يمضي قدماً في عملية تقديم ملف الترشيح لاستضافة كأس آسيا 2023".

واضاف "لكننا أبقينا اهتمامنا الكبير في تقديم ملف ترشيح لاستضافة كأس آسيا للسيدات عام 2026" على أن يتقدم بذلك رسمياً في وقت لاحق من العام الحالي.



