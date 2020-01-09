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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

كأس آسيا تحت 23 عاماً - تعادل إيجابي مثير بين قطر وسوريا

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة المنتخب القطري ونظيره السوري، اليوم الخميس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ضمن كأس آسيا تحت 23 عاماً والتي تستضيفها تايلند.

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تقدّم المنتخب القطري في النتيجة بثنائية يوسف عبد الرزاق في الدقيقة الأولى ويوسف محمد بالخطأ في مرماه في الدقيقة (22)، لكن المنتخب السوري انتفض وسجل هدفين عبر عبد الرحمان بركات في الدقيقة (31) وعلاء الدين دالي في الدقيقة (90+2).

ولحساب المجموعة ذاتها، يلتقي لاحقاً المنتخبان السعودي والياباني.

وفي منافسات المجموعة الثالثة تعادل المنتخب الأوزبكي مع النظيره الإيراني 1-1.

بكّر المنتخب الأوزبكي بالتسجيل عبر أوسلومجون كوبيلوف في الدقيقة (39 من ركلة جزاء)، وتعادل رضا ديغاني للمنتخب الإيراني في الدقيقة (58).

ويلتقي لاحقاً المنتخب الكوري الجنوبي مع منتخب الصين.

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