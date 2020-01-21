كأس آسيا تحت 23 عاماً: المنتخب السعودي لضمان تذكرة الأولمبياد

وبعد إقصاء ثلاثة منتخبات عربية في ربع النهائي، تتبارز السعودية مع أوزبكستان وأستراليا وكوريا الجنوبية على ثلاث بطاقات مؤهلة إلى الحدث الأولمبي الصيف المقبل.

وتصدّر المنتخب الأخضر مجموعته في الدور الأول بسبع نقاط بعد فوزه على اليابان 2-1 بهدفي أيمن الخليف وعبد الرحمن الغريب من ركلة جزاء، وتعادله سلباً مع قطر ثم فوزه على سوريا بهدف متأخر بالكعب من مهاجمه فراس البريكان.

وفي ربع النهائي، انتظر السعوديون حتى الدقيقة 78 لحسم المواجهة مع تايلاند المضيفة، بهدف من ركلة جزاء حمل توقيع المتألق عبدالله الحمدان.

وركز سعد الشهري مدرب السعودية، وصيفة النسخة الأولى في 2014، على أهمية صلابة دفاعه بعد الفوز على المضيفة، وقال "أعتقد أنه من الهام بالنسبة لنا ألا نكتفي فقط بتحقيق الفوز، بل عدم تلقي الأهداف أيضاً، فقد تلقينا هدفاً واحداً فقط في أربع مباريات، وهذا أمر هام إن كنت تريد أن تتوّج باللقب".

وقال عبد الباسط هندي مدافع السعودية الباحثة عن مشاركة ثانية في الأولمبياد بعد الوحيدة في أتلانتا 1996 حيث ودعت بثلاث خسارات أمام إسبانيا صفر-1 وأستراليا 1-2 وفرنسا 1-2: "نطمح للفوز في المباراة والتأهل إلى النهائي لتحقيق الحلم. سنستمع إلى تكتيك المدرب سعد ونحن جاهزون".

وقال المدافع خالد الدبيش في حديث مع القناة السعودية الرياضية "للأمانة لم نحقق أي شيء حتى الآن، طموحنا هو التأهل إلى الأولمبياد ونعود بالكأس كي نفرح شعباً كاملاً".

أوزبكستان تبحث عن ثنائية

ويشارك في البطولة 16 منتخباً تم توزيعها على أربع مجموعات، فتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى ربع النهائي، ثم يحجز بطل ووصيف وثالث النهائيات بطاقات التأهل إلى طوكيو 2020، فيما تشارك اليابان، التي ودعت من دور المجموعات، تلقائياً كونها مضيفة الأولمبياد.

في المقابل، تأهلت إوزبكستان بصعوبة بالغة إلى ربع النهائي كوصيفة لكوريا الجنوبية في مجموعتها بفارق هدف يتيم عن إيران الثالثة، قبل أن تلحق خسارة موجعة بالمنتخب الإماراتي 5-1 في ربع النهائي.

ركز قائدها إيسلومجون كوبيلوف، صاحب ثلاثة أهداف، على أهمية التركيز في الدفاع "سجلنا خمسة أهداف ضد الامارات، لكن منتخباً مختلفاً قد لا يتيح لنا هذا الكم من الفرص. لذا في المباراة المقبلة علينا عدم استقبال الأهداف والتسجيل أكثر".

وأضاف مدافع بونيودكور الذي يأمل في قيادة منتخب وسط آسيا أن يصبح أول من يحتفظ بلقبه في المسابقة "نحن واثقون. هدفنا الأساس الدفاع عن لقبنا وسنقدم كل ما في وسعنا للقيام بذلك.. قال لنا المدرب انه يجب التركيز على استعادة لياقتنا والتحضير جيداً لمباراة السعودية. آمل أن نكرر مستوانا الجيد ضد السعودية. احتفلنا بالفوز على الإمارات على أرض الملعب، الهدف التالي هو حجز البطاقة الأولمبية".

وفي نصف النهائي الآخر الأربعاء أيضاً، تلعب أستراليا، الفائزة بصعوبة بعد التمديد على سوريا 1-صفر بهدف البديل الغيني الأصل الحسن توريه، مع كوريا الجنوبية التي احتاجت إلى الدقيقة الخامسة من الوقت البدل عن ضائع لإقصاء الأردن 2-1 بركلة حرة جميلة من لي دونغ-غيونغ.

قال المدافع الكوري الجنوبي جيونغ سيونغ-وون إن "المنتخب الأسترالي خصم صعب جداً، ويبدو أنهم استعدوا بدنياً وذهنياً، يجب أن نستعد جيداً".

في المقابل، يخوض منتخب "أوليروس" نصف النهائي الأول له، بعد خروجه من ربع نهائي النسخة الافتتاحية ثم دور المجموعات في 2016 و2018.

وأقيمت النسخة الأولى عام 2014 وتوج بها المنتخب العراقي على حساب السعودية 1-صفر، والثانية في قطر عام 2016 وأحرزتها اليابان أمام كوريا الجنوبية 3-2، فيما حسمت أوزبكستان النسخة الأخيرة أمام فيتنام 2-1 بعد التمديد في الصين.