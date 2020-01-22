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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

كأس آسيا تحت 23 عاماً: السعودية تبلغ النهائي وتتأهل للأولمبياد

ضمن المنتخب السعودي بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد بلوغه نهائي كأس آسيا لتحت 23 عاماً في كرة القدم، بفوزه على أوزبكستان حاملة اللقب 2-صفر الأربعاء في بانكوك.

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وسجل هدفي الفوز عبدالله الحمدان إذ ارتدت الكرة منه إلى الشباك بعد تسديدة قوية من ناصر العمران (87)، ثم عبد الرحمن الغريب من تسديدة بعيدة جداً في المرمى الخالي من حارسه المتقدم (90+5).

وكان المنتخب الأخضر يبحث عن ضمان الفوز وبالتالي التأهل إلى الأولمبياد دون انتظار مباراة تحديد المركز الثالث.

وتلتقي السعودية الفائز من مواجهة أستراليا مع كوريا الجنوبية التي تقام في وقت لاحق.

وتصدر المنتخب الأخضر مجموعته في الدور الأول بسبع نقاط بعد فوزه على اليابان 2-1 بهدفي أيمن الخليف والغريب من ركلة جزاء، وتعادله سلباً مع قطر ثم فوزه على سوريا بهدف متأخر بالكعب من مهاجمه فراس البريكان.

وفي ربع النهائي، انتظر السعوديون حتى الدقيقة 78 لحسم المواجهة مع تايلاند المضيفة، بهدف من ركلة جزاء حمل توقيع المتألق الحمدان.

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