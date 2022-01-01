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كرة القدم

قوائم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا

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ضمّت قوائم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا - الكاميرون 2021 العديد من الأسماء البارزة على المستوى العالمي أمثال محمد صلاح ورياض محرز وساديو مانيه وغيرهم، دعونا نتعرف عليهم.

Reuters

قوائم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا - الكاميرون 2021

وتواجد في قوائم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا – الكاميرون 2021 معظم اللاعبين المحترفين في أوروبا رغم تحفظ العديد من الأندية الكبرى على موعد البطولة المقرر انطلاقها في التاسع من كانون الثاني/ يناير الحالي.

وشهدت قوائم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا بعض المفاجآت المتعلقة بغياب نجوم كان من المنتظر تألقهم في البطولة الحالية، وذلك بسبب الإصابات أو لأخطاء إدارية أو لعوائق ترتبط بفيروس كورونا الذي أثّر بشكل أو بآخر على استعدادات المنتخبات الإفريقية للمسابقة.

ويشارك في كأس أمم إفريقيا 24 منتخباً قسمت على ست مجموعات، وضمّت كل مجموعة أربعة منتخبات، علماً أنّ منتخب الجزائر حمل لقب النسخة الفائتة.

وينبغي أن ننوّه بأن قوائم بعض المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا قد تشهد بعض التغييرات حتى بعد الإعلان عنها والمرتبطة بظروف كل منتخب وحالات لاعبيه الصحية.

قوائم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا - الكاميرون 2021

الكاميرون:

 

بوركينا فاسو:

الرأس الأخضر:

 

إثيوبيا:

 

السنغال:

 

زيمبابوي:

 

غينيا:

مالاوي:

 

المغرب:

 

غانا:

 

الغابون:

جزر القمر:

 

منتخب مصر:

 

نيجيريا:

السودان:

 

غينيا بيساو:

الجزائر:

 

كوت ديفوار:

 

سيراليون:

 

غينيا الاستوائية:

تونس:

مالي:

 

غامبيا:

 

موريتانيا:

 

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