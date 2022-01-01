وتواجد في قوائم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا – الكاميرون 2021 معظم اللاعبين المحترفين في أوروبا رغم تحفظ العديد من الأندية الكبرى على موعد البطولة المقرر انطلاقها في التاسع من كانون الثاني/ يناير الحالي.

وشهدت قوائم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا بعض المفاجآت المتعلقة بغياب نجوم كان من المنتظر تألقهم في البطولة الحالية، وذلك بسبب الإصابات أو لأخطاء إدارية أو لعوائق ترتبط بفيروس كورونا الذي أثّر بشكل أو بآخر على استعدادات المنتخبات الإفريقية للمسابقة.

ويشارك في كأس أمم إفريقيا 24 منتخباً قسمت على ست مجموعات، وضمّت كل مجموعة أربعة منتخبات، علماً أنّ منتخب الجزائر حمل لقب النسخة الفائتة.

وينبغي أن ننوّه بأن قوائم بعض المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا قد تشهد بعض التغييرات حتى بعد الإعلان عنها والمرتبطة بظروف كل منتخب وحالات لاعبيه الصحية.

الكاميرون:

بوركينا فاسو:

الرأس الأخضر:

Estes são os 26 Tubarões Azuis escolhidos por Bubista e a sua equipa técnica para o CAN 2021



1️⃣0️⃣ Ilhas

1️⃣ Nação

1️⃣ Sonhohttps://t.co/UZCpdeWnj1 #CaboVerde #TubarõesAzuis #TempoSports pic.twitter.com/XWZtCcBMz5 — Federação Cabo-verdiana de Futebol (@fcfcomunica) December 22, 2021

إثيوبيا:

السنغال:

زيمبابوي:

It's about time



The Warriors are in camp at Cresta Lodge preparing for #Zimbabwe's 3rd successive #AFCON finals appearance.



22 of the 30 players are in#AFCON2021 #Warriors

See you in Cameroon! pic.twitter.com/29f4JYIN9F — Zimbabwe Football Association (@online_zifa) December 24, 2021

غينيا:

مالاوي:

The Flames Technical Panel has named the Flames final squad for the @TotalAfcon2021

The team will play an international friendly match against @fedcomfootball on Friday Evening. pic.twitter.com/tZDRuAIVzS — FA Malawi (@FaMalawi) December 30, 2021

المغرب:

Coach Vahid Halilhodžić called Badr Benoun, Soufiane Rahimi and Mohamed Chibi to the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroon 2021#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #Morocco #AFCON2021 pic.twitter.com/BoAEcOlBhf — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 27, 2021

📝 Ahmed Reda Tagnaouti called up by Coach Vahid Halilhodzic. He replaces Anas Zniti. pic.twitter.com/MUP1SyzE9b — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 30, 2021

غانا:

🇬🇭Black Stars Provisional Squad for Pre-AFCON camping in Qatar #BringBackTheLove pic.twitter.com/aLMrH2TbNp — Ghana Football Association (@ghanafaofficial) December 21, 2021

الغابون:

جزر القمر:

La liste des Coelacanthes pour une participation historique à la Coupe d’Afrique des Nations ! Le Groupe d’ @AmiredineABDOU entrera en lice le 10 janvier prochain. pic.twitter.com/qQAxdbsPku — FFC 🇰🇲 (@fedcomfootball) December 23, 2021

منتخب مصر:

🔴 | قائمة المنتخب الوطني المشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية 🇪🇬. .. ⬇️⬇️

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل ، وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالي :#EFA pic.twitter.com/bB25CKUl2b — EFA.eg (@EFA) December 29, 2021

🔴 | المنتخب الوطني يضيف 3 لاعبين على قائمته 🇪🇬 .... ⬇️⬇️



أتم المنتخب الوطني تسجيل قائمة ال 28 لاعبا المشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية بإضافة كل من مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي ، وكان الجهاز الفني قد أعلن من قبل عن قائمة من 25 لاعبا#EFA pic.twitter.com/lr33GJykrj — EFA.eg (@EFA) December 30, 2021

نيجيريا:

السودان:

📋 | قائمة المنتخب الوطني لمعسكر ياوندي استعدادا لكأس الأمم الافريقية الكاميرون2022#شجع_صقور_الجديان #TotalEnergiesAFCON2021 pic.twitter.com/enTyiVrfG0 — SFA-Sudan Football Association (@SFA1936) December 26, 2021

غينيا بيساو:

الجزائر:

📜اكتشفوا معنا لائحة المنتخب الوطني الجزائري لخوض منافسات كأس افريقيا للأمم 2021

Take a look at the full Squad list of our National Team for the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroun 🇨🇲 2021

We’re ready for it 🤩 #LesVerts #teamdz 🇩🇿👊🏼 #123vivalAlgérie #LesFennecs pic.twitter.com/6aqEobGwXV — FAF-Fédération Algérienne de Football (@LesVerts) December 24, 2021

كوت ديفوار:

CAN Cameroun 2021 / Liste des 28 joueurs convoquéshttps://t.co/shTVoFqVns pic.twitter.com/oqeCw06YSH — FIFCI (@FIFCI_tweet) December 31, 2021

سيراليون:

Leone Stars final squad to the @TotalEnergies AFCON 2021 in Cameroon next month. pic.twitter.com/Jc2dGXjhFU — Sierra Leone Football Association (@SLFA_sl) December 30, 2021

غينيا الاستوائية:

تونس:

مالي:

غامبيا:

Saintfiet announced his final 28-man squad for the AFCON. The team will now leave for Qatar for a pre-tournament camp that begins next week. Matches Algeria and Syria on 1st and 5th January respectively in Doha. The Scorpions will then fly to Cameroon on 7th January, 2022. pic.twitter.com/85cytgC0Wc — Official GFF 🇬🇲 (@TheGambiaFF) December 21, 2021

موريتانيا: