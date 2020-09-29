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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

قطر في المجموعة الرابعة لبطولة الكأس الذهبية 2021

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أوقعت قرعة بطولة الكأس الذهبية التي سحبت فجر اليوم الثلاثاء منتخب قطر في مجموعة متوازنة نسبياً بعد أن تجنب المكسيك وأميركا.

AFP

وجاء منتخب قطر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات الهندوراس وبنما وغرينادا، علماً أن منتخب العنابي المتوّج بلقب كأس آسيا  يشارك كضيف في البطولة التي ستنطلق في تموز/يوليو من العام المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب المكسيك حامل اللقب في المجموعة الأولى مع منتخبات السلفادور وكوراساو وأحد المنتخبات الصاعدة من التصفيات.

وستلعب أميركا مع كندا ومارتينيك وأحد المنتخبات الصاعدة من التصفيات في المجموعة الثانية، أمام المجموعة الثالثة فضمت كوستاريكا وجامايكا وسورينام وأحد المنتخبات الصاعدة من التصفيات أيضاً.

وقدمت قطر أداءً مشرفاً خلال مشاركتها في النسخة السابقة من بطولة كوبا أميركا إلا أنها خرجت من الدور الأول.

 

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