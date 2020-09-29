قطر في المجموعة الرابعة لبطولة الكأس الذهبية 2021

وجاء منتخب قطر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات الهندوراس وبنما وغرينادا، علماً أن منتخب العنابي المتوّج بلقب كأس آسيا يشارك كضيف في البطولة التي ستنطلق في تموز/يوليو من العام المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب المكسيك حامل اللقب في المجموعة الأولى مع منتخبات السلفادور وكوراساو وأحد المنتخبات الصاعدة من التصفيات.



وستلعب أميركا مع كندا ومارتينيك وأحد المنتخبات الصاعدة من التصفيات في المجموعة الثانية، أمام المجموعة الثالثة فضمت كوستاريكا وجامايكا وسورينام وأحد المنتخبات الصاعدة من التصفيات أيضاً.

Your Gold Cup 2021 Groups are set! 🏆



What is the toughest group? #ThisIsOurs pic.twitter.com/885MxSvzri — Gold Cup (@GoldCup) September 29, 2020

وقدمت قطر أداءً مشرفاً خلال مشاركتها في النسخة السابقة من بطولة كوبا أميركا إلا أنها خرجت من الدور الأول.