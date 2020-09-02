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الدوري الفرنسي
كرة القدم

قطر تشارك في الكأس الذهبية 2021 لاتحاد الكونكاكاف

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أعلن اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) لكرة القدم الأربعاء أن قطر بطلة كأس آسيا 2019 ستشارك في الكأس الذهبية 2021 بعد إدخال تعديلات على شكل المسابقة.

AFP

وستنضم قطر إلى 12 منتخباً من أميركا الشمالية حجزت مواقعها في دور المجموعات من خلال دوري الكونكاكاف، بما في ذلك المكسيك حاملة اللقب والولايات المتحدة وكندا وجامايكا وكوستاريكا وكوراساو والسلفادور وغرينادا وهندوراس وبنما ومارتينيكا وسورينام.

كما سينضم إليها ثلاثة منتخبات من أصل 12 منتخباً هي بربادوس، برمودا، ترينيداد وتوباغو، جزر البهاما، غيانا،  غواتيمالا، كوبا، هايتي، سانت فنتسنت، غرينادين، غوادلوب، مونسيرا، إذ ستخوض تصفيات فاصلة بين 2 و6 تموز/يوليو 2021 في الولايات المتحدة.

وستشارك قطر أيضاً في نسخة العام 2023 من الكأس الذهبية، كما شاركت سابقاً في كوبا أميركا 2019.

وقال الكندي فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد الكونكاكاف ونائب رئيس الفيفا "الكأس الذهبية تتطور كمنافسة ونحن متحمسون للغاية لمشاهدة نسخة العام 2021 من المسابقة (...) بعد هذا الوقت العصيب في جميع أنحاء العالم، نأمل أن توفر عودة كرة القدم الدولية، ومسابقة الكأس الذهبية الرائعة، بعض الأمل والاستمتاع للمشجعين".

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