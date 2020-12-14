قطر تسلم الجزء الأخير من ملف استضافة كأس آسيا

وقال الاتحاد القطري في بيان نشره على موقعه الرسمي على الإنترنت: "تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني في الدولة، والذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، سلّم الاتحاد القطري لكرة القدم عبر فهد بن محمد كافود سفير دولة قطر لدى مملكة ماليزيا الجزء الرابع والأخير من ملف استضافة كأس آسيا 2027".

وأضاف الاتحاد القطري في بيانه أن هذه الخطوة تؤكد أنه ملتزم بتلبية جميع متطلبات الاستضافة بحسب الجدول الزمني المعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبما ينسجم مع شروط الاستضافة ومعاييرها.

واستفاد الاتحاد القطري في سعيه لتنظيم البطولة وفق أعلى المعايير العالمية، من خبراته المتراكمة، ورصيده التنظيمي الهائل، لاسيما ما تضمنه من بطولات آسيوية أقيمت مؤخراً، كمباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقتي الغرب والشرق، والمباراة النهائية للنسخة ذاتها والتي ستقام في التاسع عشر من الشهر الجاري .

من جانبه قال حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري: “ستكون قطر جاهزة لتنظيم بطولة كأس آسيا في نسختها الـ 19، مستفيدة من المنشآت الرياضية الحديثة التي ستستضيف بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️، والتي تزخر بها الدولة وتُعد إرثاً للأجيال القادمة من أبناء القارة الآسيوية".

وأضاف: "هذا بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة للمشروعات المرتبطة بكأس العالم، من البنية التحتية مثل شبكات الطرق والمرافق المتعددة، وقطاع الضيافة مثل الفنادق بكافة مستوياتها، ووسائل النقل – بما فيها المترو- التي ستكون متاحة للجميع بدون استثناء، وغيرها من المشروعات العملاقة والخدمات المتميزة التي تضمنها ملف الاستضافة، والتي تنسجم بكليتها مع رؤية الدولة 2030″.

وكان الاتحاد القطري قد سلم الجزء الأول من الملف في السادس والعشرين من آب/أغسطس الماضي، والجزء الثاني الذي تضمن المتطلبات القانونية، في التاسع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما تم تسليم الجزء الثالث المتعلق بمتطلبات الضمان الحكومي في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث تضمنت جميعها متطلبات شروط الاستضافة، معزَزةً بإرث دولة قطر الحافل في استضافة البطولات والأحداث الرياضية القارية والعالمية.

