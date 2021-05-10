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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

قطر تستضيف مباراة الكأس السوبر الإفريقية في 28 مايو

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ستقام الكأس السوبر الإفريقية التي تأجل موعدها أكثر من مرة والتي تجمع بين الأهلي المصري ونهضة بركان، في 28 أيار/مايو الحالي في العاصمة القطرية الدوحة بحسب ما أكد الإثنين المنظمون.

beIN SPORTS

وتسبب فيروس كورونا وعدم التوافق على مكان المباراة التي تجمع سنوياً بين بطلي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقيين، على تأجيلها أكثر من مرة قبل أن يتخذ القرار الإثنين بأن تكون الدوحة المضيفة للمرة الثالثة توالياً.

ويهدف الاتحاد الإفريقي الى منح مباراة الكأس السوبر المزيد من الاهتمام العالمي بإقامتها في قطر بحسب ما أفاد، لاسيما أن الأخيرة تستضيف كأس العالم في عام 2022.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب مواطنه الزمالك، فيما أحرز نهضة بركان كأس الاتحاد الإفريقي على حساب بيراميدز المصري.

وأحرز الأهلي الكأس السوبر ست مرات من أصل ثماني مشاركات في تاريخه، آخرها عام 2014، فيما يخوضها نهضة بركان لأول مرة.

الأهلي المصري نهضة بركان كأس السوبر الإفريقية
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