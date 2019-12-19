قطر تتقدم 38 مركزاً وتونس الأولى عربياً

وحقّق المنتخب القطري أفضل تقدّم خلال العام حيث قفز 38 مركزاً ليصل إلى المركز 55.

ويعود الفضل بتقدم "العنابي" لفوزه بمسابقة كأس آسيا مطلع العام عقب فوزه في النهائي 3-1 على اليابان.

على صعيد المنتخبات العربية، حافظ المنتخب التونسي على الصدارة في المركز (27) تلاه الجزائري (35) ثم المغربي (43)ومن بعده المصري (51).

وفي ما يلي تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية العشرة الأوائل:

1 - تونس (27 عالمياً).

2- الجزائر (35 عالمياً).

3- المغرب (43 عالمياً).

4- مصر (51 عالمياً).

5- قطر (55 عالمياً).

6- السعودية (67 عالمياً).

8- العراق (40 عاليمياً).

9- الإمارات (71 عالمياً).

10 - سوريا (79).