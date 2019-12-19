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كأس العالم للأندية
كرة القدم

قطر تتقدم 38 مركزاً وتونس الأولى عربياً

تقدّم المنتخب القطري خطوة كبيرة في تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس.

Reuters

وحقّق المنتخب القطري أفضل تقدّم خلال العام حيث قفز 38 مركزاً ليصل إلى المركز 55.

ويعود الفضل بتقدم "العنابي" لفوزه بمسابقة كأس آسيا مطلع العام عقب فوزه في النهائي 3-1 على اليابان.

على صعيد المنتخبات العربية، حافظ المنتخب التونسي على الصدارة في المركز (27) تلاه الجزائري (35) ثم المغربي (43)ومن بعده المصري (51).

وفي ما يلي تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية العشرة الأوائل:

1 - تونس (27 عالمياً).

2- الجزائر (35 عالمياً).

3- المغرب (43 عالمياً).

4- مصر (51 عالمياً).

5- قطر (55 عالمياً).

6- السعودية (67 عالمياً).

8- العراق (40 عاليمياً).

9- الإمارات (71 عالمياً).

10 - سوريا (79).

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