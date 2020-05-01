قطر تتقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2027

أكد الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية أن قطر تقدمت بطلب لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة بعد نسختي 1988 و2011 مشيراً أن قطر تمتلك الخطط والإرادة والخبرة لاستقطاب واستضافة المزيد من البطولات العالمية والقارية.

الطلب القطري لاستضافة البطولة الآسيوية جاء بناء على المقومات التي تتوفر عليها دولة قطر من بنيات تحتية ومنشآت رياضية خاصة أن البطولة ستأتي بعد كأس العالم قطر 2022.

هذا وقد سبق لقطر أن استضافت البطولة الآسيوية في مناسبتين سابقتين آخرها كانت نسخة 2011 والتي حظيت بنجاح كبير.