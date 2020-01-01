"قطار" الأهلي يواصل دهس منافسيه

وحصد الأهلي الذي يملك مباراتين مؤجلتين العلامة الكاملة برصيد 27 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الفائز على الاتحاد السكندري 1-صفر.

وانتظر الأهلي ربع الساعة الأخير لكي يسجل هدفيه أولاً بواسطة التونسي علي معلول (75 من ركلة جزاء)، وأضاف محمد مجدي "أفشه" الثاني (80).

وسنحت فرصة ذهبية أمام مصر المقاصة لافتتاح التسجيل بعد مرور دقيقتين عندما انفرد عمرو مرعي بحارس الاهلي محمد الشناوي ولكنه سدد في القائم الايسر.

رد الاهلي بهجمة منظمه من الجانب الايسر انهاها علي معلول بتمريرة لمحمد مجدي "افشه " سددها قوية مرت فوق العارضة (15).

ونشط الاهلي هجوميا مع بداية الشوط الثاني وتراجع لاعبو المقاصة للدفاع وانقذ محمود حمدي مرماه من هدفين محققين، بتصديه لرأسية عمرو السولية (55) ثم تسديدة المنفرد مروان محسن (57).

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي اثر لمسة يد من احمد ياسين انبرى لها علي معلول وسددها علي يسار محمود حمدي محرزا هدف التقدم لفريقه (75).

ونجح "أفشة" في اضافة هدف الاطمئنان بعد خمس بكرة على يسار حمدي (80).

من جهته، اقتنص إنبي نقطة ثمينة بتعادله مع مضيفه الإسماعيلي 1-1.

تقدم الاسماعيلي عن طريق عماد حمدي (76) وعادل النتيجة لإنبي رامي صبري (88 من ركلة جزاء) واشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه سعفان الصغير مدرب حراس الاسماعيلي ، لنزوله الملعب والاعتراض علي احتساب ركلة جزاء ضد فريقه.

وقاد محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب فريقه لفوز صعب علي مضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله محمد سمير (61).

تسيد أصحاب الارض المباراة تماماً، ولاحت لمهاجميه عدة فرص ،إلاّ أنّ تألق أبو السعود في الذود عن مرماه حرم الثلاثي خالد قمر وأحمد رفعت ورزاق سيسه من التسجيل .

بتلك النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 25 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 20 نقطة في المركز الثالث.