قرعة ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وأسفرت القرعة عن مواجهات متكافئة وجاءت على الشكل التالي:

ليخ بوزنان البولندي × فيورنتينا الإيطالي

خنت البلجيكي × وست هام يونايتد الإنكليزي

ألكمار الهولندي × أندرلخت البلجيكي

بازل السويسري × نيس الفرنسي

The quarter-finals are set 😍



🇵🇱 Lech vs Fiorentina 🇮🇹

🇧🇪 Gent vs West Ham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇧🇪 Anderlecht vs AZ Alkmaar 🇳🇱

🇨🇭 Basel vs Nice 🇫🇷



*RSC Anderlecht's match has been reversed in accordance with the principles set by the Club Competitions Committee. #UECLdraw pic.twitter.com/KSsoUaI3bz — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 17, 2023

وفي نصف النهائي، يلتقي الفائز من ليخ بوزنان وفيورنتينا، مع الفائز من لقاء بازل ضد نيس، في حين يلعب الفائز من خنت ووست هام مع الفائز من ألكمار واندرلخت.

وتقام جولة الذهاب لدور الثمانية في 13 نيسان/أبريل القادم، يعقبها جولة الإياب يوم 20 من الشهر ذاته.

وبالنسبة للمربع الذهبي، تقام جولة الذهاب في 11 أيار/مايو القادم يعقبها جولة الإياب في 18 أيار/مايو.

وتقام المباراة النهائية يوم 7 حزيران/يونيو المقبل على ملعب (فورتونا أرينا) في العاصمة التشيكية براغ.

