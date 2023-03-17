قرعة ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وأسفرت القرعة عن مواجهات متكافئة وجاءت على الشكل التالي:
ليخ بوزنان البولندي × فيورنتينا الإيطالي
خنت البلجيكي × وست هام يونايتد الإنكليزي
ألكمار الهولندي × أندرلخت البلجيكي
بازل السويسري × نيس الفرنسي
وفي نصف النهائي، يلتقي الفائز من ليخ بوزنان وفيورنتينا، مع الفائز من لقاء بازل ضد نيس، في حين يلعب الفائز من خنت ووست هام مع الفائز من ألكمار واندرلخت.
وتقام جولة الذهاب لدور الثمانية في 13 نيسان/أبريل القادم، يعقبها جولة الإياب يوم 20 من الشهر ذاته.
وبالنسبة للمربع الذهبي، تقام جولة الذهاب في 11 أيار/مايو القادم يعقبها جولة الإياب في 18 أيار/مايو.
وتقام المباراة النهائية يوم 7 حزيران/يونيو المقبل على ملعب (فورتونا أرينا) في العاصمة التشيكية براغ.