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الدوري الإنكليزي هذا الأسبوع
كرة القدم

قرعة الملحق "بلاي أوف" المؤهل لـ"يورو 2020"

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سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية قرعة الملحق "بلاي أوف" المؤهل لكأس أمم أوروبا "يورو 2020" التي ستقام بين 12 يونيو/حزيران و12 يوليو/تموز.

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وفي ما يلي القرعة كاملة: 

المسار الرابع: 

النصف النهائي الأول: جورجيا – بيلاروسيا 
النصف النهائي الثاني: مقدونيا الشمالية – كوسوفو 

النهائي سيكون على أرض الفائز من نصف النهائي الأول:  جورجيا أو بيلاروسيا 

المسار الثالث: 

النصف النهائي الأول: اسكتلندا – إسرائيل 
النصف النهائي الثاني: النرويج – صربيا 

النهائي سيكون على أرض الفائز من نصف النهائي الثاني: النرويج أو صربيا 

المسار الثاني: 

النصف النهائي الأول: البوسنة والهرسك – ايرلندا الشمالية 
النصف النهائي الثاني: سلوفاكيا – جمهورية ايرلندا 

النهائي سيكون على أرض الفائز من نصف النهائي الأول: البوسنة والهرسك أو ايرلندا الشمالية 

المسار الأول:

النصف النهائي الأول: ايسلندا – رومانيا  
النصف النهائي الثاني:  بلغاريا - المجر 
 
النهائي سيكون على أرض الفائز من نصف النهائي الثاني: بلغاريا أو المجر 

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