قائدة برشلونة تغيب لفترة طويلة بسبب الجراحة

تغيب الفائزة بالكرة الذهبية لعام 2021 وقائدة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أليكسيا بوتياس عن الملاعب من 10 حتى 12 شهراً جراء خضوعها لجراحة الثلاثاء، عقب تعرضها لتمزق الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى خلال تمارين منتخب بلادها في 5 الحالي.

وأفاد النادي الكاتالوني في بيان "حسب ما أعلنت الطواقم الطبية للنادي، تمت بنجاح جراحة الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى للاعبة أليكسيا بوتياس في مستشفى برشلونة. تقدّر مدة غيابها من 10 إلى 12 شهراً".

وأصيبت لاعبة خط الوسط المهاجمة التي دوّنت اسمها الاسبوع الماضي كأوّل إسبانية تخوض 100 مباراة دولية مع "لا روخا"، خلال تمارين صباحية في مجمع بيشام آبي في منطقة مارلو بالقرب من العاصمة الانكليزية لندن، قبل 3 أيام من المباراة الأولى للمنتخب الإسباني أمام فنلندا ضمن إطار منافسات كأس أوروبا للسيدات.

وشاهدت بوتياس (28 عاماً) فوز زميلاتها 4-1 من مدرجات الملعب وهي تستعين بالعكاز للسير.